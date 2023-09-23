شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، عددا من التغييرات فى تشكيل فريقه أمام سان جورج الإثيوبى، المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، وذلك لمواجهة سلسلة الإصابات والإيقافات التى ضربت صفوف الفريق.

ويفتقد الأهلى في مباراة سان جورج الإثيوبى جهود أكثر من لاعب، أبرزهم الثنائي رضا سليم وأنتوني موديست، حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة فريقه السابق الجشي الملكي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية للموسم الماضي.

كما يغيب موديست بعد قيده فى قائمة الفريق خلال الفترة الثالثة، إذ لن يتمكن الفريق من مشاركة أي لاعب تم إضافته إلى القائمة بعد 31 أغسطس ، كما يغيب كلاً من محمود متولي، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة.

ومن المقرر أن يعود الثلاثى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبوة الفريق للتشكيل الأساسى بعد غيابهم عن مباراة الأهلي والمصري التى أقيمت مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى لبطولة الدوري والتي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإيقاف، وتُمثل عودة الشحات وكهربا وصلاح محسن للأهلي إضافة كبيرة للفريق في ضربة البداية الأفريقية.

وبات من الأقرب عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة في التشكيل الأساسى على حساب رامى ربيعة على أن يعود مروان عطية للظهور من البداية على حساب أحمد نبيل كوكا الذى شارك أساسياً في مباراة المصري على أن يظهر أحمد عبد القادر بديلا لبيرسى تاو الذى يعانى من كدمة شديدة بعد المباراة الأخيرة فيما يظهر حسين الشحات وكهربا في خط الهجوم .