شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة سان جورج فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقبلة فى افتتاح مشوار الفريق فى دوري أبطال أفريقيا لتحقيق الانتصار وتوجيه رسالة قوية للمنافسين أن المارد الأحمر جاهز للحفاظ على لقبه الأفريقى.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق انطلاقة قوية بدوري الأبطال، واستغلال إقامة مباراتى بطل إثيوبيا بالقاهرة لتحقيق فوز عريض يعزز من قوة المارد الأحمر فى بداية الموسم الجديد.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج فى مصر كما ستقام مباراة العودة فى القاهرة أيضا الجمعة المقبل.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.