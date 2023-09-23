فورمولا واحد: عام 2024 "سيكون أكثر تعقيدا" لريد بول

الرياص - اسماء السيد - باريس: يعتقد المدير التقني لريد بول بيار فاشيه أن فريقه المهيمن على مقدرات بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام سيواجه منافسة "أكثر قوة وتعقيداً" العام المقبل.

وفي حديث لوكالة فرانس برس قال الفرنسي "كلما ظلت القوانين مستقرة لفترة أطول، كلما تقلصت الميزة التي نتمتع بها اليوم"، معوّلاً على العودة القوية لفريقي مرسيدس وفيراري، وكذلك ماكلارين وأستون مارتن بعدما "قاما بعمل رائع هذا العام".

*هذا العام، كان على الجماهير الانتظار حتى الجولة الخامسة عشرة، في سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي، لرؤية فريق آخر غير ريد بول يفوز باحدى الجوائز الكبرى (فيراري). في هذه الأثناء، حطّم الفريق الرقم القياسي للانتصارات المتتالية بفضل (المكسيكي) سيرخيو بيريس، ولكن قبل كل شيء بفضل ماكس فيرستابن، متصدر الترتيب وصاحب 12 فوزاً، بما في ذلك 10 على التوالي. كيف تفسّر هذه النجاحات؟

- "أنا لا أشرح ذلك بالضرورة. الهيمنة تعتمد أيضاً على الآخرين (...) لقد صمّمنا سيارة جيدة جداً، لكن الأداء ليس مطلقاً، إنه نسبي مقارنة بالآخرين. في الفريق، لا ندرك ما يحدث. نحن نركّز بشدّة على ما نقوم به، ولكن ليس بما يكفي في سنغافورة (حيث حلّ فيرستابن خامساً وبيريس ثامناً)، لكننا لا نفكر بالأرقام القياسية. نحن نركّز على ما يجب القيام به لكي نكون الأفضل في كل سباق، وكيفية تطوير السيارة، والنظر إلى سيارة العام المقبل أيضاً... نحن لسنا في هذا المنظور القياسي".

*ألم تكن تتوقع تحطيم الأرقام قياسية هذا العام؟

- "لا على الإطلاق! كنا نظن أن مرسيدس وفيراري سيكونان أقرب إلينا في بداية الموسم".

* عدم وجود منافسين من المستوى نفسه هذا العام، ألا يشكّل ذلك عائقاً بعض الشيء؟

- "شخصياً، أجد أن هذا أفضل (يضحك)، فنحن لا نعمل في حالة من الذعر، بل في استمرارية وهدوء. هو أمر مهم للغاية وهذه هي الطريقة التي نؤدي بها عملنا بشكل أفضل. الأمر كله يتعلق بعدم النوم".

* في عام 2024، هل تتوقع أن تكون المنافسة أقوى على الحلبات؟

- "بالنسبة لي، ستكون المنافسة قوية للغاية مع فريقين أو ثلاثة أو أربعة فرق. كلما ظلت القوانين مستقرة، كلما تقلصت الميزة التي نتمتع بها. أعتقد أن الأمر سيكون أكثر قوة وأكثر تعقيداً بالنسبة لنا".

* ربما ذلك خاصة بسبب العقوبة التي تعرّض لها ريد بول العام الماضي لتجاوز سقف الميزانية في عام 2021؟ لقد تمت معاقبة الفريق بتخفيض بنسبة 10 في المئة من وقت تطوير السيارة في نفق الهواء لمدة عام واحد، وهو الوقت الذي نعلم أنه حاسم لأداء السيارات.

- "نعم، هذه العقوبة سيكون لها تأثير أكبر بكثير على سيارة 2024. لدينا منحدر تطوير أقل. بعد ذلك، علينا أن نرى ما إذا كان هذا سيبطئ من أدائنا العام أم لا. ما نحتاج إلى فهمه أن هذه العقوبة ليست موجودة لكي تسلب منا الاداء. إنها موجودة لتقليص مكاسبنا في الأداء، وبسبب ذلك، فنحن نقلل من قدرتنا على التطوير وجلب أجزاء جديدة".

* ما هي الفرق التي تتطلع إليها في العام المقبل؟

- "(الفريقان الكبيران) وهما مرسيدس وفيراري. يمكن أن يكون لدينا أيضاً ماكلارين وأستون مارتن اللذين قاما بعمل جيّد جدا هذا العام. وإذا استمرا على هذا الزخم... لكن حتى الساعة، من الواضح أن مرسيدس وفيراري هما من المحتمل أن يكونا أكبر منافسينا".

* هما المنافسان اللذان كان من المتوقع أن يدخلا بمنافسة مع ريد بول هذا العام...

- "بالضبط، لكنهما ارتكبا بعض الأخطاء. يمكن أن يحدث ذلك لأي فريق، لكنهما يعوضان ذلك بسرعة كبيرة".