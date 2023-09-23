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ميسي يريد «تعليم الكرة» بعد اعتزاله

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، أنه يريد تعليم كرة القدم بعد اعتزاله اللعبة.
وقال صاحب الكرات الذهبية السبع وبطل العالم: «بعد الاعتزال أريد تمضية وقت أكبر مع أولادي وأريد تعليم الكرة، سأكون محظوظاً إن عملت في مهنة أحبها. ماذا سأفعل في المستقبل؟ لا أدري، أود أن أكون مديراً رياضياً وأعلم الأولاد. أنا سعيد في إنتر ميامي وهناك أشخاص يعرفونني طوال حياتي ويعرفون أنني سعيد فيه. بعد الاعتزال، سأرتاح بعض الشيء بعد سنوات طويلة من مسيرتي ثم أبدأ العمل في شيء آخر أحبه وأنا فعلاً بدأت تعليم الأولاد كرة القدم الآن».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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