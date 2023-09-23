شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بالزي السعودي.. ولينغارد يتمرن مع الاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ظهر أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق السعودي حالياً، بالزي السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية واستمتع بكوب قهوة عربية.

ويحتل الاتفاق المركز الرابع حالياً بفارق نقطتين عن المتصدر الاتحاد ويلعب في صفوفه جيورجينيو فينالدوم وموسى ديمبلي، فيما نشر جيسي لينغارد لاعب وسط مانشستر يونايتد وويست هام السابق صورة على حسابه وهو متوجه للسعودية عن طريق دبي ليتمرن مع الاتفاق لمدة شهر وفق خبير الصفقات فابريزيو رومانو.

وكان لينغارد يتمرن مع ويست هام وينتظر فرصة لتوقيع عقد، لكن المدرب ديفيد مويز يريد التأكد من إخلاصه للنادي أولاً خصوصاً أنه فضل الانتقال لنوتنجهام فوريست بعد تلقيه عرضاً أكبر ( 200 ألف استرليني أسبوعياً) ما أثار غضب المشجعين.

من جهته، عبر جيرارد مؤخراً عن ندمه على عدم البقاء في ليفربول ليلعب تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب وأضاف: «كنت حينها تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز وتم إبلاغي بأن دقائقي ستقل تدريجياً وأنا لم أرغب في أن أكون احتياطياً في ليفربول لأنني شعرت أنني أفضل لاعب وسط فيه حينها. لو علمت أن كلوب سيدرب الفريق لوقعت على التمديد 100 في المئة».