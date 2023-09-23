شكرا لقرائتكم خبر عن روني لم يكن راضياً على انتقال فيديتش وإيفرا ليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف مدافع مانشستر يونايتد السابق الإنجليزي ريو فيرديناند، عن نظرة زميله السابق ومواطنه واين روني، مدرب دي سي يونايتد الأمريكي حالياً، لصفقتي سير أليكس فيرغسون الصربي نيمانيا فيديتش والفرنسي باتريس إيفرا في صيف 2006.

وقال فيرديناند إن روني قال له بعد أول جلسة تمرينات مع فيديتش وإيفرا: «اللعنة من هذا هو فيديتش؟»، وأضاف فيرديناند:«كان فيديتش فظيعاً، انضم هو وإيفرا في نفس التوقيت مع روني واعتقد روني أن فيرغسون تعرض للتضليل من قبل قسم الصفقات بشأنهما».

أثبت فيديتش وإيفرا أنهما صفقتان ناجحتان في النادي إذ رفعا مع الفريق 5 ألقاب بريميرليغ ولقب أوروبا في 2008 وسيأمل روني أن تتحسن غريزته في رصد المواهب ليكون مثل مدربه السابق عندما يبحث عن تعزيز صفوف فريقه الذي يحتل المركز الـ9 في الدوري الأمريكي لكرة القدم.