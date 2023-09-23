شكرا لقرائتكم خبر عن أجر فيرستابن أعلى من زميله بـ5 أضعاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يحصل الهولندي ماكس فيرستابن (25 عاماً) سائق فريق ريد بول على أعلى أجر في عالم الفورمولا1، إذ يتقاضى 45 مليون استرليني سنوياً وهو 5 أضعاف ما يحصل عليه زميله في الفريق سيرجيو بيريز.

ويحتل البريطاني لويس هاميلتون المركز الثاني في الأجور لكن بفارق كبير، إذ يتقاضى سائق مرسيديس 28 مليون استرليني سنوياً لكنه أفضل من زميله ومواطنه جورج راسل الذي يحتل المركز الثامن في القائمة.

المركز الثالث من نصيب سائق فيراري شارل لوكلير (20 مليون استرليني سنوياً) والذي ينتهي عقده كما هي حال بيريز نهاية الموسم الحالي.

من جهته، اعترف لويس هاميلتون بأنه لن يفوز في سباق جائزة اليابان الأحد بعدما أنهى التجارب بالمركزين الـ16 والـ14. وقال بطل العالم 7 مرات، الذي أنهى سباق جائزة سنغافورة بالمركز الثالث: «كان يوماً سيئاً في التجارب ومعاناة وحتماً لن نفوز بالسباق. سيارتا مرسيديس أضعف من الخصوم في السرعة أثناء المنعطفات».