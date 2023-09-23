محمد بركات: "إمام عاشور مش مدي لحد فرصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد بركات نجم الأهلي السابق، على أداء إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر خلال مواجهة المصري في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

قال "بركات" في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور مش مدي لحد فرصة يلعب مكانه، كسر الدنيا من على طول، وده ظهر بقوة في مباراة المصري".

واختتم: "إمام عاشور حجز مكانه أساسيا في الأهلي بموهبته وتألقه الملفت وتأثيره الهجومي".

وكان إمام عاشور انتقل إلى صفوف النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، قادما من نادي ميتلاند الدنماركي بعد فترة احتراف قصيرة.