خبراء فانتازي يجيبون.. هل يستحق هالاند تفعيل خاصية "Triple Captain"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يمتلك هالاند مهاجم مانشستر سيتي، احصائيات تهديفية عالية منذ انضمامه للدوري الإنجليزي وقبل مواجهة نوتنجهام فورست على أرضه.

وتشير الإحصائيات التهديفية لإيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) في المراحل الأولى من موسم 2023/24 إلى أنه يشكل تهديدًا أكبر على مرمى الخصم مقارنة بالموسم الماضي.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي 36 هدفًا وقدن تسع تمريرات حاسمة ليحتل المركز الأول كأفضل لاعب في فانتازي الموسم الماضي برصيد 272 نقطة.

فيما يتعلق بالمشاركة المتوقعة في الهدف (تسجيل هدف أو صناعة) (xGI)، فإن أفضل رقمين في مسيرة هالاند جاءا في آخر ثلاث أسابيع من المباريات بموسم 2023/24.

وفي الجولة الثالثة ضد شيفيلد يونايتد، كانت تسديداته الثماني داخل منطقة الجزاء (2.08 xGI) هي الأعلى له على الإطلاق في هذه الإحصائية.

ومع ذلك، فقد تفوق على جميع أرقامه في هذه الإحصائية ضد وست هام يونايتد في الجولة الخامسة، بتسع تسديدات داخل منطقة الجزاء (xGI 2.56).

مجموع الفرص المحققة التي أتيحت لهالاند، على وجه الخصوص، كانت غير عادية في المباريات الأخيرة، حيث نجح في الحصول على أكثر من ثلاث فرص محققة فقط في مناسبة واحدة في موسم 2022/23، مستقبلا أربع فرص في أول ظهور بالموسم ضد بيرنلي في الجولة الأولى.

تم تزويد هالاند بـ 12 فرصة محققة من أصل 16 فرصة لمانشستر سيتي في آخر ثلاث مباريات، ليتفوق على عدد الأندية الـ 19 الأخرى في الدوري، وأقرب منافسيه ليفربول وتوتنهام ووست هام هام بـ 10 فرص محققة لكل منهم.

يعد التهديد الذي يقدمه هالاند في كل مبارياته بالدوري الإنجليزي مثيرًا للإعجاب لدرجة أن مباراته على أرضه مع نوتنجهام فورست اليوم قد تكون أفضل مباراة فردية له وقد يفكر بعض مدربي فانتازي في تفعيل خاصية "Triple Captain".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، ثلاث أهداف في الفوز 6-0 بمباراة نوتنجهام في الموسم الماضي ليحصل على 17 نقطة.

ومع ذلك، ينصح خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي التحلي بالصبر والتمسك بخاصية "Triple Captain" حتى يحصل النرويجي على جولة مزدوجة "Double Gameweek" من أجل الاستفادة من كلتا المباراتين.