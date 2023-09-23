اخبار الرياضه

فانتازي.. انخفاض سعر لاعب ليفربول اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 23 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مالو جوستو () 4.3 مليون جنيه إسترليني.
أندرو روبرتسون () 6.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 7.8 مليون جنيه إسترليني.
تايرون مينجز (أستون فيلا) 4.2 مليون جنيه إسترليني.
دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.4 مليون جنيه إسترليني.
أليكس سكوت (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني.
دارا أوشي (بيرنلي) 4.4 مليون جنيه إسترليني.
تشارلي تايلور (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني.
لويس دياز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني.
روس باركلي (لوتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني.
أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
سكوت مكتوميناي (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
جو ويلوك (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني.
جمال لاسيليس (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني.
بيني تراوري (شيفيلد يونايتد) 5.3 مليون جنيه إسترليني.
ويليام أوسولا (شيفيلد يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني.
جورج بالدوك (شيفيلد يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني.
لوكاس فابيانسكي (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا