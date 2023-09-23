شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دورى محترفى اليد بعد 7 جولات.. والزمالك ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 7 جولات. بينما جاء البنك الأهلى فى المرتبة الثانية برصيد 19 نقطة، يليه الزمالك برصيد 17 نقطة فى المركر الثالث. وجاء جدول ترتيب الدورى حتى الآن كالتالى: فيما تقام الجولة الثامنة الثلاثاء القادم بلقاءات بين كل من: الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس وهليوبوليس مع سموحة وطلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور. وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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