شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة "طائرة سيدات الزمالك" فى الدور التمهيدي للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد، التى أقيمت اليوم السبت فى اللجنة الأولمبية، عن وقوع "سيدات الزمالك" فى المجموعة الثانية، بجانب فرق هليوبوليس والزهور و6 أكتوبر وسموحة والطيران وسبورتنج والمقاولون العرب.

وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور الـ 8 بنظام best of3 وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوم 3 نوفمبر المقبل لبداية البطولة، حيث يلتقي فريق الزمالك مع المقاولون العرب، وحدد اتحاد الطائرة يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز وحضر حسام شكري المدير الفني لفريق ومحمد أنور المدرب العام مراسم القرعة.