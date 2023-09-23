شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشارك فى الدورة الـ7 من ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، فى افتتاح الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، تحت شعار "الحياة حلوة"، والتى تقام برعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مؤسسة (أولادنا) ووزارات الثقافة والتضامن والسياحة والآثار، حيث تقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، خلال الفترة من ٢١- ٣٠ الجارى.

ويشارك فى الفعاليات 42 دولة عربية وأجنبية تضم ( مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب أفريقيا، غانا، إيطاليا، مالاوى، تونس، الهند، أوكرانيا، ألمانيا، الأردن، السودان، سيريلانكا، بوتسوانا، سلوفينيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، أسيتونيا، نيجيريا، اليمن، فلسطين).

وتتضمن الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، متحف القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.