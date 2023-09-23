شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يعود من صربيا غداً بعد تحقيق برونزية العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة الرومانية والمتوج ببرونزية وزن 130 كجم ببطولة العالم، إلى القاهرة قادما من صربيا فجر غد، الأحد، بعدما تأهل لأولمبياد باريس 2024.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية

ومن المقرر أن يخوض محمد إبراهيم كيشو منافساته فى بطولة العالم اليوم بوزن 67كجم ومحمد مصطفى فى وزن 87

وتأهل عبد اللطيف منيع إلى أولمبياد باريس 2024 بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم.