شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك بالبقاء مع الأهلي ويرفض العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين لتولى تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط المدرب السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.

وجدد كولر عقده مع الأهلي نهاية أغسطس الماضي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي مع النادي، ليستمر فى القلعة الحمراء ثلاثة مواسم مقبلة.

وينص تعاقد كولر مع الأهلى على الرحيل بعد نهاية أول موسم مقابل تسديد مليون يورو، فيما يمكن للمدرب السويسري الرحيل بعد ثانى موسم مجاناً، وفقاً للشرط الجزائى الموجود فى تعاقده مع القلعة الحمراء.

ورفض كولر العروض السعودية وأصر على استكمال عقده مع الأهلي، خاصة أنه يجد الاستقرار والراحة فى القلعة الحمراء ويرغب فى مواصلة النجاحات التى حققها الموسم الأول مع الفريق بالفوز بخمس بطولات محلية وقارية.

من ناحية أخرى، عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقبلة فى افتتاح مشوار الفريق فى دوري أبطال أفريقيا لتحقيق الانتصار وتوجيه رسالة قوية للمنافسين أن المارد الأحمر جاهز للحفاظ على لقبه الأفريقى.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق انطلاقة قوية بدوري الأبطال، واستغلال إقامة مباراتى بطل إثيوبيا بالقاهرة لتحقيق فوز عريض يعزز من قوة المارد الأحمر فى بداية الموسم الجديد.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج فى مصر كما ستقام مباراة العودة فى القاهرة أيضا الجمعة المقبل.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.