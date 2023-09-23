شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

طائرة خاصة لمنتخب مصر لرحلة الإمارات لخوض مباراتى زامبيا والجزائر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13يناير المقبل.

الأهلي يتسلم قيمة صفقة بيع محمد شريف للخليج السعودى

تسلَّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، مليوناً و600 ألف دولار نظير انتقال محمد شريف مهاجم الفريق السابق لنادي الخليج السعودي.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

"ميلكا" تصل القاهرة للانتظام فى تدريبات سيدات طائرة الزمالك وصلت المحترفة ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى القاهرة صباح اليوم، السبت، بعد قضاء إجازة فى البرازيل. وتعتبر ميلكا لوبيسكا من أهم لاعبات "طائرة سيدات الزمالك" وساهمت فى تتويج الفريق ببطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة أفريقيا.

يخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لإراحة التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من المشاركة فى مباراة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.