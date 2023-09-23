شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أيمن على ومحمد إيهاب فى انتخابات اتحاد السلة التكميلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز أيمن على ومحمد إيهاب فى الانتخابات التكميلية لاتحاد السلة على مقعدى العضوية، والتى كانا يتنافسان فيها الثنائى مع شريف سليمان، وحصل محمد إيهاب على 27 صوتاً، وأيمن على 17 صوتا، وشريف سليمان 14.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد السلة قد أكتمل بمقر الاتحادات لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد واكتمل النصاب بحضور 29 هيئة من أصل 30 لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية وكذلك الانتخابات ، وشهدت العمومية بند الانتخابات التكميلية على مقعدى العضوية، بعد اعتذار محمد عبد المطلب واستقالة إيهاب محسن.

وتقدم بالأوراق في الانتخابات الثلاثى شريف سليمان، وأيمن على، ومحمد إيهاب، وتم اختيار اثنين فقط من بين الثلاثى لشغل مقعدى العضوية.