شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة إيهاب جلال مع حارس الإسماعيلى قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، جلسة مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق، طالبه خلالها بنسيان أحداث مباراة زد التي خسرها الدراويش بهدف دون رد بالجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وأكد جلال لحارسه أن الأخطاء واردة فى عالم كرة القدم، شرط الاستفادة منها وعدم تكرارها مجدداً، مشيراً إلى أن أفضل الحراس فى العالم يقعون فى أخطاء ساذجة.

وطلب إيهاب جلال من أحمد عادل عبد المنعم التركيز فى الفترة المقبلة، والعمل على تصحيح الأخطاء والسعى للتطور والحفاظ على نظافة شباكه، خاصة أن بطولة الدورى فى بدايتها.

وتمكن مصطفى سعد ميسي لاعب زد من تسجيل هدف فوز فريقه على الاسماعيلى في الدقيقة 25 بعد استغلال خطأ فادح من أحمد عادل عبد المنعم ليبصم على أول هدف لزد في الدوري الممتاز بعد صعوده من القسم الثاني في الموسم الماضي.

حذر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري نايل.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بالتركيز فى المباراة، لاسيما أن زعيم الثغر ظهر بصورة طيبة فى الجولة الأولى للمسابقة واستطاع تحقيق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليكشر عن أنيابه مع انطلاق المسابقة.