شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على: هدفى استكمال إنجازات السلة ووصول المنتخب للعالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وقال أيمن على فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هدفه الفترة المقبلة استكمال إنجازات كرة السلة المصرية مع مجلس الإدارة الحالى، من خلال العمل الجماعى مع باقى أفراد المنظومة، موضحا أنه سيعقد جلسة مع رئيس الاتحاد قريبا لمعرفة الملفات التى سيكلف بها خلال وجوده بالمجلس الفترة المقبلة.
وفاز أيمن على ومحمد إيهاب فى الانتخابات التكميلية لاتحاد كرة السلة على مقعدى العضوية والتى كان يتنافس فيها الثنائى مع شريف سليمان.
وحصل محمد إيهاب على 27 صوت وأيمن على 17 صوت وشريف سليمان 14 صوت.
وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد السلة قد أكتمل بمقر الاتحادات لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد واكتمل النصاب بحضور 29 هيئة من أصل 30 لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية وكذلك الانتخابات ، وشهدت العمومية بند الانتخابات التكميلية على مقعدى العضوية، بعد اعتذار محمد عبد المطلب واستقالة إيهاب محسن.
وتقدم بالأوراق في الانتخابات الثلاثى شريف سليمان، وأيمن على، ومحمد إيهاب، وتم اختيار اثنين فقط من بين الثلاثى لشغل مقعدى العضوية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز