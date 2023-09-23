آسياد هانغجو: تمائم الدورة ثلاثي روبوتات

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): تمثل تمائم دورة الألعاب الآسيوية التي تفتتح السبت في هانغجو الصينية مجموعة من الروبوتات التي تبعث الروح الأولمبية، السلام والصداقة.

يكشف الثلاثي كونغ كونغ، ليان ليان وتشن تشن عن تراث المدينة المضيفة العميق وحيويتها المعاصرة. يوجّه نداء إلى العالم ويدعو الجميع إلى حضور الألعاب في هانغجو.

كونغ كونغ: يمثل آثار مدينة ليانغجو. حازم، صادق، طيب القلب، رياضي وعاطفي.

ليان ليان: يمثل البحيرة الغربية، وهي موقع آخر للتراث العالمي. يستمد اسمه من بحيرة أوراق اللوتس الخضراء. نقي، حيوي، لطيف، أنيق، ومضياف.

تشن تشن : يمثل قناة بكين هانغجو الكبرى، والتي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للأونيسكو. شجاع، ذكي، متفائل، ومغامر.