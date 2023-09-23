شكرا لقرائتكم رودي غارسيا يدافع عن البداية الباهتة لنابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحاول رودي غارسيا المدير الفني لنادي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، تفادي الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في أعقاب البداية الباهتة لفريقه في حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي.

وبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصارين قبل أن يسقط على ملعبه أمام لاتسيو ثم يتعادل مع مضيفه جنوى الصاعد لدوري الأضواء، ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب.

مادة اعلانية

واستهل نابولي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ملعب سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين مقابل هدف، لكن ذلك لم يسهم في رفع الضغوط عن غارسيا الذي يعتمد بشكل أساسي على طريقة لعب هجومية، لكنه فشل في إمتاع الجماهير في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، بعد أن قاد المدرب السابق لوتشيانو سباليتي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وقال غارسيا، في مؤتمر صحافي يوم السبت قبل ملاقاة مضيفه بولونيا يوم الأحد "نحن فريق ينتهج طريقة لعب هجومية، نسجل أهدافا دائما وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف، على سبيل المثال أمام براغا، في بعض الأحيان تحتاج إلى بعض الحظ".

وأضاف "لقد استقبلت شباكنا خمسة أهداف في الدوري، وهو عدد كبير، لكن تم تسديد 8 كرات فقط على مرمانا، وهو ما يعني أننا لسنا خارج السيطرة أو يتم تهديد مرمانا باستمرار، لكن علينا بالتأكيد أن نكون أكثر تأثيرا".

وبشأن الهزيمة أمام لاتسيو، قال المدرب الفرنسي "إذا كنا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني كان بإمكاننا حصد نقاط، لذا علينا تعويض النقاط التي فقدناها عندما نخرج لملاقاة بولونيا، سنحاول الفوز".