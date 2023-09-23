الامارات | أغرب هدف في مسيرة رونالدو.. واعتراضات في السعودية على احتسابه! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بمرمى أهلي جدة، الجمعة، في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم جدلاً واسعاً بعدما ساعده الجمهور في إحرازه وسط اعتراضات الفريق الضيف وحارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي في المواجهة التي انتهت لمصلحة النصر 4-3.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ساخنة عقب تسجيل رونالدو هدفاً في الدقيقة الرابعة من المباراة مستفيداً من الكثافة الدخانية الصادرة من "الشماريخ" والألعاب النارية التي أطلقها جمهور النصر بداية المباراة وأدت إلى حجب الرؤية عن حارس أهلي جدة ميندي، مطالبين بفتح تحقيق حول ما حدث.

وفي الهدف نفسة اعترض الجهاز الفني ولاعبو الأهلي على الحكم وطالبوه بإلغاء الهدف لوجود الكثافة الدخانية وكذلك بداعي وجود خطأ على مدافع النصر إيمريك لابورت الذي عرقل نجمهم الجزائري رياض محرز داخل منطقة الجزاء قبل أن يسجل رونالدو الهدف.

من جهته، قال الحارس ميندي لقناة "SSC"الرياضية السعودية بعد المباراة إن القرار كان قاسياً.. لم أستطع أن أرى شيئا بسبب الألعاب النارية".