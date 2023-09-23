شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب لليوم السابع: هدفنا تطوير كرة السلة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد إيهاب محسن، الفائز بعضوية اتحاد كرة السلة فى الانتخابات التكميلية التى أقيمت على مقعدى العضوية، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتهم فيه بعد حصوله على 27 صوتا خلال الجمعية العمومية وهى أعلى الأصوات.

وقال محمد إيهاب محسن، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيبذل قصارى جهده لتقديم كل ما هو مفيد وجديد للاعبين والمدربين فى كرة السلة.

وأضاف أنه ليس بجديد على العمل الرياضى والإدارى، حيث كان لاعبا فى صفوف ناديي الزمالك والشمس، وعضوا فى مجلس إدارة نادى الشمس.

وأشار محمد إيهاب إلى أنه يسعى لاستكمال مسيرة والده فى اتحاد اللعبة حيث إنه نجل إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد والذى تقدم باستقالته لأسباب خاصة.

وفاز أيمن على ومحمد إيهاب فى الانتخابات التكميلية لاتحاد السلة على مقعدى العضوية والتى كان تنافس فيها الثنائى مع شريف سليمان، وحصل محمد إيهاب على 27 صوتا وأيمن على 17 صوتا وشريف سليمان 14 صوتا.

وأصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد مكونا من: الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا، عمرو مصيلحي نائب الرئيس، ومحمود الحلو مديرا تنفيذيا وعضوية كل من: خالد القوصي، حسين البشبيشي، رحاب الغنام، محمد فتحي، حمدي المناعي، أيمن علي، ومحمد إيهاب.