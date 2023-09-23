شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه جولدن بولز الصيني فى صراع حصد برونزية مونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق كرة السلة بالنادي الأهلي مع تشيجيانج جولدن بولز الصيني غدًا، الأحد، فى مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية "إنتركونتيننتال" المقامة فى سنغافورة.

ويخوض فريق سلة الأهلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وبرونزية كأس العالم لأندية السلة والتى تقام بسنغافورة، بعد فوز فريق فرانكا البرازيلي على إيجاينت الأمريكى.





موعد مباراة الاهلى على البرونزية

يخوض الاهلى مباراة الميدالية البرونزية والمركزين الثالث والرابع فى العاشرة صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة.

وجاءت منافسة الأهلى على البرونزية بعد تغلب فريق فرانكا على ايجاينت الأمريكى بنتيجة 98/89، وبالتالي يكون الأهلى فى وصافة مجموعته ويلعب مباراة البرونزية.





ترتيب مجموعة الأهلى

يتصدر فريق فرانكا البرازيلي المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على الأهلى وايجاينت

يحل الأهلى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بالفوز على ايجاينت والخسارة أمام فرانكا

ويتذيل إيحاينت الأمريكى المجموعة برصيد نقطتان بالخسارة أمام الأعلى وفرانكا على الترتيب.

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي.