أوسوريو يجهز سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدولى الجزائرى سيف الدين الجزيرى للعودة لقيادة هجوم الفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى تجهيز سيف الجزيرى من الناحية الفنية والبدنية من أجل الاعتماد عليه فى قيادة هجوم الزمالك بمواجهة المقاولون، وذلك بعدما غاب اللاعب عن مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى بالدورى.

وحدد أوسوريو برنامجا خاصا لتجهيز سيف الجزيرى حتى يصل لأعلى معدل فنى، ولياقة بدنية قبل الدفع به فى التشكيل الأساسى للفريق.

وكان مصدر بالزمالك كشف سبب استبعاد سيف الجزيرى عن قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن استبعاد سيف الجزيري من مواجهة بيراميدز يرجع لأسباب فنية خاصة بالكولومبى أوسوريو.