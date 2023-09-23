شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رضا يشارك فى مران سموحة ويعلن جاهزيته لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود شريف رضا، مدافع فريق سموحة، للمشاركة بشكل طبيعى في مران الفريق السكندرى اليوم، السبت، بعدما غاب عن التدريب أمس بإذن من الجهاز الفني.

وفضل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، منح شريف رضا راحة من التدريبات بعد تعرضه لإصابة فى كاحل القدم فى مباراة الجونة، ما أدى إلى تورم القدم.

ويشارك شريف رضا بشكل طبيعى في تدريب اليوم، السبت، ليؤكد جاهزيته لتدعيم صفوف سموحة أمام بلدية المحلة فى الأسبوع الثانى من بطولة دورى نايل، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان شريف رضا أهدر ركلة جزاء أمام الجونة، ليتم إعادتها بعد تقدم أحمد مسعود حارس الجونة عن الخط أثناء تنفيذ الركلة، ليتم إعادتها ويهدرها مرة أخرى اللاعب.

ويعكف الجهاز الفني لفريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، على دراسة فريق بلدية المحلة قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل، على استاد غزل المحلة.

ويسعى أحمد سامى لدراسة كل نقاط القوة والضعف في فريق بلدية المحلة في مباراته مع المقاولون العرب، والتي نجح في الفوز بها بهدفين نظيفين وظهوره بشكل قوى.

وحذر مدرب سموحة اللاعبين من صحوة بلدية المحلة وطالبهم بعد تكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة الجونة وإهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، مهددا بإبعاد أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب بالإحالة إلى دكة البدلاء.