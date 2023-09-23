شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق الدبلومة الأفريقية D28 بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، السبت، فعاليات الدبلومة الأفريقية D28 بكفر الشيخ، بحضور 30 مدربا، في إطار سياسة إدارة المدربين بالاتحاد بقيادة جمال محمد على لتجهيز المدربين لمنح الرخص التدريبية.

ويشرف على الدبلومة إداريًا بدوي حميدة، المدير التنفيذي لفرع كفر الشيخ لكرة القدم، وتقام فعالياتها على ملاعب مركز شباب سخا.

من جهته أكد جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الرخص التدريبية التى يجريها الاتحاد فى الوقت الحالي هدفها تقديم مدربين مؤهلين للعمل فى أندية الدوري المصري والاحتراف الخارجي أيضًا.

وأضاف جمال محمد على لـ"الخليج 365"، "الرخصة التدريبية A التى تم تخريجها قبل أسابيع شهدت العديد من المواهب التدريبية، ولن أبالغ أن من بين 25 مدربا حصلوا على الرخصة هناك أكثر من 20 مدربا ينتظرهم مستقبل واعد".

وتابع مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، "من خلال الورش التدريبية والمحاضرات النظرية والعملية وتطبيقاتها، والمقابلات الشخصية، أستطيع القول بأن هناك العديد من المدربين الذين يستحقون الحصول على فرصة في الدورى".