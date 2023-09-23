الزمالك يستعيد زيزو أمام المقاولون.. وهذا موقف فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لنادي الزمالك خدمات أحمد سيد زيزو، لاعب الفرق الأول، خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك المقاولون العرب، بعد غدا الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وغاب أحمد سيد زيزو عن مواجهة الفريق الأبيض الماضية أمام بيراميدز في الجولة الأولى، بسبب تراكم الإنذارات من الموسم الماضي.

وفي المقابل مازال موقف أحمد فتوح لاعب الفريق غير واضح، حيث يعاني من الإصابة بآلام في عضلات البطن، وغاب عن المواجهة الماضية أمام بيراميدز.

وكان الزمالك تعادل أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق، في المباراة الماضية التي اقيمت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.