مصدر يكشف لمصراوي موقف كولر من عرض الشباب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنه حدث بالفعل استفسار من نادي الشباب السعودي عن إمكانية التعاقد معه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كولر رفض أي حديث أو نقاش حول العرض وتمسك بالبقاء داخل القلعة الحمراء .

وأضاف، كولر تمسك بإكمال تعاقده مع الأهلي لموسمين قادمين خلاف الموسم الحالي خاصة أنه يشعر بالراحة ويفضل استكمال تجربته بالقلعة الحمراء.

يذكر أنه تداولت بعض وسائل الإعلام خبرًا حول وصول عرض من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، مارسيل كولر.