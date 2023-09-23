دوري أبطال إفريقيا.. هل يشارك بيرسي تاو في مواجهة سان جورج غدًا؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر مطلع، إن لاعب النادي الأهلي، بيرسي تاو لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثالث، منذ إصابته بكدمة شديدة في العضلة الأمامية في مباراة المصري، بالدوري المحلي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب ظهر في ملعب مختار التتش عصر اليوم وأدى تدريبات تأهيلية بالجري، ثم جلسات في صالة الألعاب الرياضية "جيم".

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يرغب في إراحة اللاعب في مباراة سان جورج لعدم جاهزيته حتى الآن، وغيابه عن المشاركة في المران الجماعي، خشية من تفاقم إصابته.

ويواجه الأهلي نادي سان جورج يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال على استاد القاهرة الدولي ووسط حضور ٣٠ ألف مشجع.