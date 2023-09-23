شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام شيكابالا وعبد الغنى وشلبى فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.
وكان الثنائي حصل على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء أمس بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.
وخاض الثنائي تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية قبل أن يشارك اللاعبان فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
كما شارك مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق فى التدريبات الجماعية، وخضع شلبي لبرنامج تدريبي خاص في مران أمس الجمعة فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.
وشهد مران الفريق مساء اليوم مشاركة مصطفى شلبي بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.
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