شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ضمن خيارات فيتوريا لمعسكر المنتخب فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إمام عاشور لاعب الأهلى ومنتخب مصر لحسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب فى قائمة معسكر أكتوبر المقبل، لمواجهتي زامبيا والجزائر، بعدما غاب اللاعب عن المعسكرات الأخيرة بسبب الإصابة.

ونال إمام عاشور ثقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد المستويات الكبيرة التى قدمها مع الأهلى، خاصة فى مواجهة المصري البورسعيدي الافتتاحية لبطولة الدوري، بعدما قدم مساهمتين فى أهداف الأهلى الأربعة باللقاء.

وفى السياق ذاته، تراجع منتخب مصر مركزا واحدا في تصنيف الفيفا ليحتل المركز الـ 35 عالميا، ويصبح خامس منتخب على مستوى أفريقيا، خلف كل من المغرب والسنغال وتونس والجزائر على الترتيب.

وتحتضن أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر.

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.