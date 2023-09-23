شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأحمر وسان جورج بالأصفر غداً فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الأفريقي، وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.