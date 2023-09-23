أحمد فتوح يخوض تدريبات تأهيلية منفردة قبل مواجهة الزمالك والمقاولون

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القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويؤدي الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في ظل معاناته من إصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

وخاض أحمد فتوح تدريبات منفردة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة كل اللاعبين في كافة الفقرات البدنية والفنية، وكان اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة بصورة أساسية، خاضوا تدريبات استشفائية في مران أمس الجمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجزء الأول من المران، قبل المشاركة في باقي فقرات المران الفنية بصورة طبعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري.