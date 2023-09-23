شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى يغيب عن مران الزمالك بسبب الإجهاد.. وتدريبات خاصة لـ محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على راحة من المشاركة فى التقسيمة الفنية التي أقيمت فى ختام مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض عمرو السيسي الفقرة البدنية فى بداية المران، كما شارك فى تدريبات الكرة بصورة طبيعية، قبل أن يمنحه الجهاز الفني راحة من خوض التقسيمة بسبب شعور اللاعب بإجهاد خفيف.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وأدى محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشارك المدافع في الفقرات الأولى من المران قبل بدء التقسيمة الفنية، قبل أن يخضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة دورى نايل.