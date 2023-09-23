شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل تشكيل رابطة دورى المحترفين بسبب ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة تشكيل رابطة لدورى المحترفين "القسم الثاني أ"، على غرار دورى النيل، بسبب ضيق الوقت وتعذر تشكيل رابطة قبل انطلاق البطولة غدا.

وتنطلق غدًا، الأحد، منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين، ويلتقي السكة الحديد مع لافيينا، وحرس الحدود مع أبو قير للأسمدة، وذلك فى ضربة البداية لمنافسات الجولة الأولى للدور الأول من البطولة.

ويضم دورى المحترفين كلا من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت ولافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة وراية ومكادى والنجوم وحرس الحدود وأسوان وبروكسى والمصرية للاتصالات.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة.