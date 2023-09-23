شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدحت عبد الهادى ومحمود علاء ومدرب بيراميدز وتغريم الزمالك 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. عقوبات بيراميدز عقوبات بيراميدز إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه، وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس. عقوبات الزمالك عقوبات الزمالك إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه، وذلك لطرده بسبب سب المنافس . إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي. توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه وذلك للسباب الجماعي من الجماهير . إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين فى المباراة.

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