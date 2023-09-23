شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مالية على الأهلى والمصرى وإيقاف باهر المحمدى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مباراة الأهلي والمصري على النحو التالي:

عقوبات الأهلى:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه، لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادى قيمتها 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

عقوبات المصري:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين فى المباراة.