شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يصدم «النمور» برباعية في كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

حصد الجزيرة 3 نقاط من «معقل النمور» بالفوز العريض على مضيفه اتحاد كلباء 4-صفر خلال اللقاء الذي جمعهما السبت في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

بهذا الفوز الذي يعد الثاني للفريق الجزراوي في المسابقة يواصل«فخر أبوظبي» تفوقه على«النمور» بالانتصار رقم 14 في عصر الاحتراف رافعاً رصيده إلى 6 نقاط ومزاحماً على الصدارة، بينما بقي كلباء عند نقطته الوحيدة.

وكانت الخسارة الكبيرة صدمة لـ«النمور» ولاسيما بعد العرض الكبير أمام خورفكان في كأس الرابطة والفوز بالأربعة.

افتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 45+1 عن طريق المدافع عبد الله ادريس مستغلاً التمريرة الرائعة من الإسباني أليخاندرو.

جاء الهدف على الرغم من الحماس الكبير الذي بدأ به أصحاب الأرض المباراة عبر عدد من المبادرات الهجومية لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة في الكثير من الاحيان، فضلاً عن براعة الحارس علي خصيف الذي تصدى لأكثر من كرة أخطرها التي هيأها الإيراني مهدي قائدي لزميله السلوفيني أندرياس في مواجهة المرمى لكن الأخير لم يتعامل معها بالشكل المطلوب وسددها برعونة في احضان الحارس خصيف، لينتهي الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» بهدف دون رد.

ثم فاجأ الجزيرة مضيفه كلباء بهدفين في غضون 3 دقائق مع انطلاقة الحصة الثانية أحرزهما كل من الفرنسي نيسكينز كيبانو في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من علي مبخوت، قبل أن يضيف عبدالله رمضان الهدف الثالث عند الدقيقة 63 مستغلاً الكرة التي هيأها الإيفواري مامادو كوليبالي، ليجد الفريق الكلباوي نفسه في وضيعة حرجة متأخراً بثلاثة أهداف.

ويدفع جابرييل بن مساعد المدرب فرهاد مجيدي الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب الطرد في المباراة السابقة، بثلاثة لاعبين دفعة واحدة ثم يلحق بهم أحمد عامر على أمل تقليص الفارق والعودة للمباراة، لكن الجزيرة حافظ على حضوره القوي عبر التنظيم الدفاعي والسيطرة على منطقة المناورة ليؤكد المدافع خليفة الحمادي التفوق عبر الهدف الرابع عند الدقيقة 86 من ضربة ركنية قابلها الحمادي على الطائر في سقف المرمى هدفاً رائعاً لتنتهي المباراة بفوز «فخر أبوظبي» برباعية نظيفة،وأدار المباراة الحكم حمد علي يوسف.