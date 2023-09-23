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بعشرة لاعبين.. مانشستر سيتي يفوز بثنائية على نوتنجهام فورست

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً بنتيجة 2-0 على نوتنجهام فورست، ضمن مباريات الأسبوع السادس لبطولة الممتاز.

وافتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 7 قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 46 تعرض رودري للطرد، ليكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح لاعبو مانشستر سيتي، رغم النقص العددي، في السيطرة على مجريات اللعب، والاستحواذ على الكرة بنسبة 58% إلى جانب تهديد مرمى نوتنجهام فورست 4 مرات، مقابل 3 مرات للأخير.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة، منفرداً بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 6 انتصارات في 6 مباريات، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 7 نقاط في المركز العاشر، مؤقتاً، انتظاراً لما تسفر عنه باقي مباريات الأسبوع السادس للبطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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