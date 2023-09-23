شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفوز بأقل مجهود.. ومدرب النصر يعد بعدم تكرار الموسم الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

فاز الشارقة، على مضيفه النصر 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، في انطلاق الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ولم يجد «الملك» أي عناء لعبور«العميد» الذي تعرض لخسارته الثالثة على التوالي.

سجل عبدالله غانم مدافع الشارقة هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 35، ليرفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط، مقابل بقاء النصر في المركز الأخير بدون رصيد.

وكاد النصر يعود للمباراة من رأسية مماثلة للإيطالي مانولو غابياديني، انتهت بين يدي الحارس عادل الحوسني، في الدقيقة 38.

وقال الصربي غوران مدرب النصر انه غير راضى عن النتيجة، ولكن بصفة عامة الأداء يتطور وفريقه يحتاج إلى بعض الحظ.

وتابع:عزاؤنا الوحيد ان الأداء يتطور من مباراة إلى أخرى،ولا يخفى ان الفريق يحتاج للمزيد من العمل وسنواصل، ونعد الجمهور بان سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر ولكن على الجمهور ان يدعم الفريق واللاعبين كي نوفق في تحقيق النتائج الإيجابية.