شكرا لقرائتكم "هاتريك" لكين في سباعية بايرن ميونخ على بوخوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد بايرن ميونخ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة.

وفي باقي المباريات فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورغ 1 - صفر وهوفنهايم على مضيفه يونيون برلين 2 - صفر وأوغسبورغ على ضيفه ماينز 2 - 1 ولايبزيغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

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وصعد بايرن ميونخ بطل البوندسليغا في المواسم الـ11 الماضية إلى الصدارة رافعا رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتغارت الوصيف ولايبزيغ صاحب المركز الثالث وهوفنهايم صاحب المركز الرابع وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس.

وفاز شتوتغارت على ضيفه دارمشتاد 3 - 1 يوم الجمعة في الوقت الذي يلتقي فيه ليفركوزن يوم الأحد مع ضيفه هايدنهايم.

وعلى ملعب أليانز أرينا واصل هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، تألقه مع النادي البافاري الذي انتقل إليه الشهر الماضي قادما من توتنهام الإنجليزي، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف خلال ست مباريات خاضها مع الفريق على مستوى كافة البطولات.

وحسم النادي البافاري الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بأربعة أهداف دون مقابل.

وافتتح المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 29 ثم أحرز الجناح الدولي ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل هاري كين تألقه وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي البافاري في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وأحرز ماتيس تيل الهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 81 ثم نال هاري كين لقب هاتريك قبل دقيقتين من النهاية.

وسجل بايرن ميونخ انتصاره الرابع مقابل تعادل وحيد في أول خمس مباريات له هذا الموسم، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه المثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 - 3 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.