الامارات | الشارقة يتلذذ بطعم "النصر".. ويؤزم موقف "العميد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضاعف الشارقة أزمة النصر عندما تغلب عليه بهدف دون رد بملعبه ووسط جماهيره في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويدين "الملك" بهذا الانتصار إلى مدافعه عبد الله الغنام الذي سجل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة 35 من الشوط الأول.

ويمر "العميد" بأزمة عميقة، إذ يواجه مدربه الصربي غوران ضغوطات كبيرة بعد بداية مخيّبة للآمال، شهدت خسارته ثلاث مرات في سيناريو مكرر لما كان عليه في الموسم الماضي، والذي عان خلاله الأزرق من شبح الهبوط لفترات ليست بالقصيرة.

ونجح الشارقة في الخروج من آثار الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الوصل، ودخل مواجهة النصر بجدية واضحة، فكان هو الطرف الأكثر سيطرة على اللقاء وخصوصا في الشوط الاول، معتمدا على أسلوب الكرات الطولية، للوافد الجديد المالي موسى ماريغا، لكنها لم تظهر خطورة بالغة في الكثير من الأحيان.

ولكن عبد الله الغنام نجح في استثمار كرة عرضية وصلته من ماركوس فينسيوس ليحولها برأسه على يسار الحارس.

وحاول النصر بعد ذلك في العديد من المحاولات أن يصل لمرمى الشارقة من أجل إدراك التعادل، ولكن في كل مرة كان الحارس عادل الحوسني، حاضراً في جميع المناسبات ودافع عن مرماه ببسالة كبيرة ليُحافظ لفريقه على تقدمه في الشوط الأول.

وواصل النصر ضغطه على الشارقة في الحصة الثانية، والذي اعتمد على الهجمات المرتدة والتي شهدت اضاعت فرصة سهلة من ماريغا لتعزيز تقدم فريقه من وضعية انفراد بالمرمى، لكنه وضعها فوق العارضة.