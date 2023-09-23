الامارات | أضاع 9 فرص.. كلباء يلعب والجزيرة يكسب بنتيجة كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر لاعبو فريق اتحاد كلباء تسعة فرص حقيقية خلال الشوط الأول أمام مرمى ضيفهم الجزيرة كانت كفيلة بأن تمنحهم انتصاراً عريضاً، لكن الاستعجال وسوء الطالع إلى جانب تألق الحارس علي خصيف حرمهم من الانتصار، وفي المقابل سجل الضيوف الفرص التي حصلوا عليها ليكسبوا اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين برباعية نظيفة، رفعت من رصيدهم إلى 6 نقاط، فيما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند نقطة واحدة.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للمباراة أن كل الأرقام صبت في صالح اتحاد كلباء لكن لاعبيه لم يتمكنوا من استغلالها، إذ سدد "النمور" 16 مرة باتجاه المرمى من بينها 10 من داخل منطقة الجزاء و6 من الخارج، مقابل 6 تسديدات فقط للجزيرة جميعها من داخل منطقة الجزاء، ونتج تسجيل 4 أهداف.

وقصّ لاعبو الجزيرة شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45+1 بواسطة عبدالله إدريس من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعزز زميله الكونغولي نيسكينز كيبانو التقدم في الدقيقة 60 مستفيداً من متابعة عرضية زميله علي مبخوت، وسجل عبد الله رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 63، قبل أن يختتم المدافع خليفة الحمادي مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.