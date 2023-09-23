جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الأوّل

الرياص - اسماء السيد - سوزوكا (اليابان): سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في جائزة اليابان الكبرى لسباقات الفورمولا واحد الأحد، بعد تصدره التجارب الرسمية على حلبة سوزوكا السبت.

تقدّم بطل العالم في آخر سنتين والمهيمن على الموسم الجاري مع فريقه ريد بول، الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس سائقي فريق ماكلارين.

وهذه المرة التاسعة هذا الموسم ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول.

ويتقدّم الهولندي زميله المكسيكي سيرخيو بيريس بفارق 151 نقطة في ترتيب السائقين، لكن لن يكون بمقدوره حسم اللقب الثالث رسمياً الأحد. بحال تحقيق نتيجة مؤاتية، سيشرع الباب أمام تتويجه في جائزة قطر الشهر المقبل.

بعد هيمنته الصارخة منذ مطلع الموسم واحرازه عشرة سباقات توالياً، يحاول تعويض حلوله خامساً في جائزة سنغافورة الأخيرة التي أحرزها الإسباني كارلوس ساينس (فيراري).

وحتى الآن في سوزوكا، سيطر فيرستابن على جميع فترات التجارب.

قال فيرستابن البالغ 25 عاماً "هذه نهاية أسبوع رائعة حتى الآن، خصوصاً في التجارب، كانت قيادة السيارة رائعة".

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير رابعاً أمام بيريس وساينس. أما ثنائي مرسيدس، بطل العالم السابق البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل، فحلا في المركزين السابع والثامن توالياً.

ويجد فريق ريد بول الذي يحتل صدارة ترتيب الصانعين مع 597 نقطة، نفسه أمام فرصة حسم اللقب للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتوجب عليه التقدّم على غريمه مرسيدس (289) بفارق نقطة على الاقل مع نهاية سباق اليابان الأحد.

ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:28.877 دقيقة

2. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.458

3. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:29.493

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.542

5. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.650

6. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:29.850

7. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.908

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.219

9. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:30.303

10. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:30.560