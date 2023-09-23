غرامات على الأهلي والمصري وإيقاف مدحت عبدالهادي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت رابطة الأندية المحترفة،اليوم السبت، عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات الأهلي

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

- توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

عقوبات المصري البورسعيدي

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

- توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

- إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

عقوبات فيوتشر إف سي

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة.

عقوبات بيراميدز

- إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

عقوبات الزمالك

- إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

- إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير.

- إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.