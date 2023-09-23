اخبار الرياضه

غرامات على الأهلي والمصري وإيقاف مدحت عبدالهادي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

أصدرت رابطة الأندية المحترفة،اليوم السبت، عقوبات الجولة الأولى من الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات الأهلي

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

- توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

عقوبات المصري البورسعيدي

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

- توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

- إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

عقوبات فيوتشر إف سي

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة.

عقوبات بيراميدز

- إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

عقوبات الزمالك

- إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

- إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

- توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير.

- إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا