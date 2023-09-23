الامارات | حارس الجزيرة علي خصيف يكشف السر وراء تخفيض وزنه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى فريق الجزيرة، علي خصيف أن إدارة ناديه كانت حريصة على تخفيض وزنه وهو ما بدأ واضحاً على هيئة الحارس الدولي خلال مباراة اتحاد كلباء التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "فخر أبوظبي" برباعية نظيفة.

وقال خصيف في تصريحات صحافية عقب اللقاء: "أود أن أشكر الأخوة في نادي الجزيرة لأنهم كانوا حريصين على تخفيض لوزني، عائلتي كان لديها دور في ذلك وأيضاً الكادر الطبي في النادي".

وحول الانتصار الثمين الذي حققه فريقهم في اللقاء، قال خصيف: "منافسنا اتحاد كلباء فريق قوي ولديهم لاعبين أكفاء، أهم شيء كان بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث وذلك بغض النظر عن الأداء، لكننا في هذه المباراة استطعنا أن نجمع بين الأداء والنتيجة".

وفي المقابل، أعرب لاعب فريق اتحاد كلباء سلطان عادل عن خيبة أملهم الكبيرة بسبب الخسارة على ملعبهم وأمام جماهيرهم، معتبراً أن تقدمهم للجانب الهجومي ترك مساحات في الخط الخلفي.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: "اعتذر للجماهير التي حضرت، لقد سعينا من أجل اسعادهم ولكننا سنعمل على أن نفرحهم المباريات القادمة، بالتأكيد الخسارة لن تؤثر علينا، نحن لاعبين محترفين وسنعمل على تفادي الهزيمة في المباريات القادمة".

علي خصيف خلال فترة الإحماء قبل مباراة اتحاد كلباء