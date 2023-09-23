الامارات | "الصقور" يقتنص نقاط خورفكان بمتابعة ألكاسير ولمسة بدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الامارات من خورفكان بثلاث نقاط ثمينة بفوزه بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل الوافد الجديد، الإسباني، فرانسيسكو الكاسير الهدف الاول في الدقيقة 63 من متابعة جيدة لعرضية البديل فهد بدر، ليحولها على يمين الحارس أحمد ديدا دون أدنى مضايقة من الدفاع.

وقتل فهد بدر المباراة بتسجيله الهدف الثاني مع الدقيقة 90 ليُعزز من تقدم فريقه على مستوى النتيجة.

وقفز الامارات بهذا الانتصار إلى المركز السابع "مؤقتا"، بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، فيما بقي خورفكان في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.

وجاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى، فكان خورفكان هو الطرف المُتحكم في مجريات اللعب، في حين كانت الخطورة أكثر من جانب الفريق الضيف.