مانشستر سيتي يُضيف نوتينغهام فورست إلى لائحة "ضحاياه"

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الملفتة بتغلّبه على ضيفه نوتينغهام فورست بهدفين دون ردّ اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبصم كل من فيل فودين (7) والنرويجي إيرلينغ هالاند (14) على هدفي مانشستر سيتي.



وشهدت المواجهة طرد نجم خط وسط السيتيزنس الإسباني رودري في الدقيقة 46 علمًا وأنه الإقصاء الأول له في مسيرته الكروية.



وهو الفوز السادس توالياً للسيتي محقّقاً العلامة الكاملة إلى حد الآن في البريميرليغ ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة.



في المقابل تجمّد رصيد نوتينغهام عند 7 نقاط.



وضمن ذات المرحلة حسم التعادل مباراتي كريستال بالاس مع فولهام (0-0) ولوتون تاون مع وولفرهامبتون (1-1).



