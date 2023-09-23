طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، والتي يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

وأوضح الدكتور محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي، أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.